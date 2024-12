Rompipallone.it - Serie A, l’ex stella della Premier League sbarca in Italia: l’annuncio di Fabrizio Romano

inA: arrivadi.Era nell’aria da settimane, ora c’è la conferma anche da parte diinA. Rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza infelice all’Everton, intervallata dal passaggio in Turchia al Besiktas in cui ha realizzato due gol in 13 presenze, non ha più trovato una sistemazione.Le sue migliori stagioni sono state quelle a cavallo tra il 2014 e il 2018 con la maglia del MK Dons prima e il Tottenham poi, che l’avevano lanciato tra le stelle del firmamento. Sprazzi di rinascita nella stagione 2019-2020, sempre con gli Spurs, in cui ha realizzato 9 reti in 36 presenze. Dopodiché il vuoto cosmico. Stiamo parlando di Dele Alli che questa settimana arriverà indove si allenerà con una squadra diA.