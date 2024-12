Thesocialpost.it - Poliziotto si toglie la vita: tragedia alla vigilia di Natale

Un colpo di pistola rompe il silenzio della notte dinei Castelli Romani. Un agente di polizia di 52 anni è stato trovato senzanel suo appartamento a Grottaferrata, in via Roma, nelle prime ore del mattino del 24 dicembre. Il dramma ha scosso la comunità locale, gettando un’ombra di tristezza su una giornata tradizionalmente dedicatagioia efamiglia.I fatti: un gesto volontario?Secondo quanto ricostruito, i vicini dell’uomo hanno sentito un forte rumore, simile a uno sparo, provenire dall’abitazione. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e al personale del 118, ma all’arrivo sul posto per ilnon c’era più nulla da fare.L’uomo, che prestava servizio presso il commissariato di Marino, viveva con l’anziana madre, assente al momento del fatto.