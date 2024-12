Terzotemponapoli.com - Novellino: Neres, il talento imprescindibile

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso di un’intervista a Kiss Kiss Napoli, l’ex allenatore del Napoli, Walter, ha espresso il proprio parere sull’abbondanza di talenti a disposizione dell’attuale allenatore partenopeo. In particolare, ha sottolineato l’importanza di un giocatore come David, difficile da tenere fuori dalla formazione titolare per il contributo che può offrire alla squadra.e il valore dell’uno contro unoSecondo, il calcio moderno si basa sempre di più sulla capacità dei giocatori di affrontare situazioni di uno contro uno, un elemento essenziale per creare superiorità numerica e mettere in difficoltà le difese avversarie., con le sue qualità tecniche, rappresenta un esempio perfetto di giocatore in grado di fare la differenza in queste situazioni.