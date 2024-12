Mistermovie.it - Mister Movie | Eva Grimaldi torna al Grande Fratello: un’occasione per riscattarsi

Evata protagonista del, entrando nella casa più spiata d’Italia lo scorso 16 dicembre. Dopo una breve partecipazione al GF Vip 6, questa volta l’attrice è pronta a rimettersi in gioco, determinata a vivere un’esperienza più incisiva.Un’esperienza lampo nella sua precedente avventuraclass="wp-block-heading">Nel corso della sua partecipazione alVip 6, Evaha trascorso solo 17 giorni nella casa, dal giorno 96 al 113. Un periodo breve ma intenso, segnato dalla visita emozionante di sua moglie, Imma Battaglia. La vittoria di quell’edizione andò a Jessica Selassié, ma Eva non ha mai nascosto il desiderio di una seconda possibilità per dimostrare le sue qualità come concorrente.Prima di varcare di nuovo la porta rossa, l’attrice ha lasciato un messaggio ai suoi follower sui social:“Ultimo saluto per voi cari amici followers.