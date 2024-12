Lettera43.it - Kazakistan, aereo diretto a Grozny precipita: si cercano superstiti

Leggi su Lettera43.it

Un volo passeggeri dell’Azerbaijan Airlines, partito da Baku e, èto in territorio kazako vicino alla città di Aktau. A bordo dell’Embraer 190 si trovavano 67 persone. I numeri relativi airestano incerti: il Ministero delle Emergenze delha inizialmente comunicato la presenza di sei sopravvissuti, mentre le squadre di soccorso parlano di 25 persone tratte in salvo. I media locali, invece, riportano 14, di cui almeno cinque in condizioni critiche.I motivi dell’incidente: l’ipotesi dell’impatto con uno stormo di uccelliLe prime ricostruzioni suggeriscono che l’incidente potrebbe essere stato causato da un impatto con uno stormo di uccelli, un fenomeno noto come “bird strike“, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea e riportato da Sputnik Azerbaigian.