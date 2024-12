Incidente aereo in Kazakistan | Embraer 190 di Azerbaijan Airlines precipita vicino ad Aktau

Leggi su Ilfaroonline.it

– Unpasseggeri190 della compagnia, in volo da Baku a Grozny, èto nelle vicinanze della città di, in. A bordo si trovavano 67 persone, tra cui 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio.Secondo le prime ricostruzioni, l’ha incontrato problemi tecnici durante il volo, presumibilmente a causa di una collisione con uno stormo di uccelli, che avrebbe compromesso i sistemi di controllo.L’equipaggio ha tentato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di, ma il velivolo èto a circa 1,8 miglia dallo scalo, esplodendo in una palla di fuoco al momento dell’impatto.Bilancio delle vittimeLe autorità kazake hanno riferito che almeno 28 persone sono sopravvissute all’, mentre si teme che oltre 30 abbiano perso la vita.