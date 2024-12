Biccy.it - Biccy Awards 2024, ecco le nomination: VOTA!

Siamo arrivati in quel momento dell’anno in cui possiamo fare la differenza e celebrare chi ci ha emozionato, ispirato e fatto divertire. Ledeisono ufficialmente aperte (e resteranno aperte fino alla fine dell’anno) e ora tocca a voi scegliere chi merita di brillare! . Quindi, prendetevi un minuto (anche due, dai) per dare il vostro voto e sostenere i vostri preferiti. Ogni clic conta e ogni preferenza può trasformarsi in una vittoria. Fate sentire la vostra voce, il vostro voto unisce un’intera community. Le categorie che dovetere sono queste qua sotto. Il link per esprimere le proprie preferenze lo trovate PREMENDO QUA.GOSSIP e TVMiglior programma tvMiglior concorrente (cachet speso meglio)Miglior serieNotizia più scioccanteFlop dell’annoLGBT+Miglior personaggio LGBT+ televsivoMiglior coming outPOPMiglior cantante popMiglior singolo popPopstar dell’annoTRASHPremio Arianna David (litigata più trash)Premio Entro Spacco Esco Ciao (miglior concorrente durato meno)Premio Wow Che Caldo (ragazzo più bello)Premio Affari Tuoi (pacco più commentato)Premio Francesca Fagnani (miglior belvata)Premio Valeria Marini (miglior sconosciuto spacciato per vip)Premio Shakira (miglior donna che ha monetizzato un dramma)Premio Mark Caltagirone (miglior fake news)Miglior commentatoreQua potete recuperare i vincitori dei2023.