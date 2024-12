Serieanews.com - Allo stadio gratis: la clamorosa iniziativa del club di massima serie

L’deldi: tutti i tifosiQuando pensiamo al calcio durante le festività natalizie, ci viene subito in mente una lunga pausa, una sosta dalle emozioni intense e dalle competizioni. Eppure, mentre il mondo del calcio si prepara per le festività, non tutti i campionati si fermano, e ci sono città in cui l’energia e la passione non calano mai.: ladeldianewsIn Portog, per esempio, la stagione calcistica prosegue senza sosta, e i tifosi continuano a vivere il loro amore per il calcio anche mentre la maggior parte delle persone è immersa nelle celebrazioni del Natale. Il calcio è, infatti, una delle poche costanti che non si fermano mai, anche quando il resto della società sembra prendere una pausa.