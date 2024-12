Calciomercato.it - Vlahovic fa le bizze: Giuntoli ci riprova per il bomber da 20 milioni

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus ha bisogno di un attaccante nel mercato di gennaio dietro al serbo: le mosse del Dt bianconero per la finestra invernaleVittoria pesante sul campo del fanalino di coda Monza, ma che fatica per la Juventus in campionato. I bianconeri ritrovano il successo pieno dopo quattro giornate all’asciutto, trascinate dalla ‘fame’ di Nico Gonzalez.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itProprio uno dei colpi di grido dell’ultima estate e pagato oltre 30daper strapparlo alla Fiorentina, peraltro prossima avversaria in campionato per uno scontro Champions che dirà molto sulle ambizioni da vertice della ‘Vecchia Signora’. Juve ancora in convalescenza, ma Thiago Motta torna a sorridere e guarda con fiducia all’impegno di domenica all’Allianz Stadium contro i viola. Un rientro fondamentale quello di Nico Gonzalez per l’allenatore italo-brasiliano, considerando il rendimento altalenante e il nervosismo mostrato daanche nella trasferta in Brianza.