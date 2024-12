Vela Vendée Globe | Richomme e Dalin scavallano Capo Horn il record traballa

Leggi su Sportface.it

Yoann(Paprec Arkéa) e Charlie(Macif Santé Prévoyance) hanno scavallato da poche ore(Cile) e si avviano alla lunga risalita verso la Francia.(Paprec Arkéa) ha attraversatointorno a mezzanotte e mezza, seguito da vicino da. Il leader della Vendèehanno oltrepassato l’ultimo dei tre Capi, insieme a Buona Speranza (Sudafrica) e Leeuwin (Australia), dopo 43 giorni 11 ore e 25 minuti di navigazione.a sua volta ha superato questo traguardo leggendario meno di dieci minuti dopo di lui. “È stato molto emozionante oltrepassare. Non avrei mai pensato di affrontarlo in queste condizioni (15 nodi di vento e onda praticamente assente)”, ha riferitoin un messaggio vocale riportato dai media locali. Le foto inviate alla direzione di regata mostrano delle condizioni di navigazioni estremamente rare a queste latitudini, sotto un cielo azzurro con una visibilità perfettaE ilI due, che potrebbero giocarsi lafino alla fine, stanno mettendo in grande dubbio ildella manifestazione.