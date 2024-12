Tarantinitime.it - Un pensiero per uomini e donne in divisa e in camice in questa notte di Natale

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoAbbiamo ricevuto un messaggio di auguri indirizzato aine inche stanon saranno a tavola con le loro famiglie, ma in strada e in corsia per la collettività.Sono poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, medici e infermieri. Condividiamo con voi questo messaggio pubblicandolo integralmente. Ne condividiamo ogni singola parola e cogliamo l’occasione anche noi per rivolgere un sentitodi vicinanza a tutti loro.“Da oggi e per tutte le Festività Natalizie, il miosarà rivolto alle forze di Polizia che presteranno servizio in pattuglia e nelle sale operative nonché a personale del servizio sanitario, i quali, ognuno e per le rispettive competenze saranno pronti a dare concretezza ed immediata risposta alle segnalazioni che perverranno da parte del cittadino.