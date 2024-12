Tua figlia mi ha lasciato per colpa tua – brutale pestaggio di due anziani Lui è ricoverato in gravi condizioni

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri, lunedì 23 dicembre, un uomo di 40 anni ha aggredito selvaggiamente una coppia dia Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Ascoli Piceno: lui, 75 anni, è incritiche mentre la moglie, pur avendo riportato delle fratture, non sembra essere in pericolo di vita. In manette ci è finito un 40enne, accusato di tentato omicidio e danneggiamento.Le dinamiche del violentoSecondo quanto ricostruito finora, il 40enne si sarebbe avventato contro la coppia di, accusandoli della fine della relazione con la. Non contento, dopo aver pestato i due, avrebbe cercato di dare fuoco all’abitazione della coppia in via Santa Maria. Qualcuno ha chiamato l’1-1-8 verso le 20:15, segnalando la situazione di pericolo per i dueselvaggiamente picchiati.