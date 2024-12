Lanazione.it - Tramvia, la variante è più vicina: "Il Comune metterà i soldi in più"

Leggi su Lanazione.it

Ildi Campi troverà iin più necessari alla realizzazione dellaalla linea 4.2 della. Quella che passerà da via San Giusto e via Masaccio. Lo ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri rispondendo a un’interrogazione presentata in consiglio comunale dal Pd e illustrata da Lorenzo Loiero. Interrogazione che verteva esclusivamente sui costi dellarispetto al progetto originario che prevedeva invece il passaggio da piazza Aldo Moro. Quantificabili in 3.200.000 a cui devono aggiungersi 414.000 euro per la progettazione e 511.000 euro per l’indennità di esproprio. "Tutto questo – ha detto il sindaco – non c’entra niente con i tempi previsti per la realizzazione. Certo è che una valutazione complessiva andrà fatto fra un mese quando ci sarà la Conferenza dei servizi, ma ildi Campi, guardando sempre al bilancio e alle risorse avanzate, farà la sua parte".