Calciomercato.it - Theo Hernandez manda segnali al Milan: tra campo e rinnovo, la svolta del francese

Leggi su Calciomercato.it

Il terzino mancino non sta vivendo un momento facile, contro la Roma vorrebbe tornare titolare: ecco la scelta del calciatoreEra il 16 dicembre quando l’agente di, Manuel García Quilón, varcava i cancelli di Casaper incontrare la dirigenza rossonera. Sul piatto chiaramente è finito ildel, ma si è parlato anche del momento complicato del calciatore.al: tra, ladel(LaPresse) – Calciomercato.itEra il giorno dopo il pareggio contro il Genoa, quando Paulo Fonseca aveva deciso di tenere il giocatore in panchina per tutta la gara, lasciando spazio a Jimenez. Anche contro il Verona,è poi partito fuori, prima di entrare inper via dell’infortunio di Rafa Leao. Un ingresso non certo entusiasmante, con il verorimasto ancora un lontano ricordo.