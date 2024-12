Metropolitanmagazine.it - Shein, greenwashing e indignazione: il fashion in Francia alza la voce

In un momento in cui la sostenibilità è una priorità per l’industria della moda, la decisione di alcuni ex ministri francesi di unirsi ai comitati strategici diha suscitato polemiche e. La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin ha espresso il suo disappunto in una dichiarazione che accusa la piattaforma di fastdi un tentativo die denuncia il supporto implicito offerto da figure pubbliche a un modello economico ritenuto dannoso.e ex ministri francesi si uniscono ai comitati strategici: un’alleanza controversaIl colosso cinese del fast, noto per la produzione di abbigliamento a basso costo e dalla durata limitata, ha recentemente istituito un consiglio esterno per la sostenibilità e comitati regionali dedicati alla responsabilità aziendale.