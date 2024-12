Tvplay.it - Roma, Le Fée è un oggetto misterioso: la cessione a gennaio è possibile

Enzo Le Fée può lasciare ladopo soli sei mesi dal suo arrivo e un investimento da oltre 20 milioni di euro: tutti i dettagli di una situazione sempre più spinosaQuella dellaè una stagione iniziata e proseguita malissimo. I Friedkin hanno chiamato Claudio Ranieri per evitare una caduta che sarebbe stata drammatica. L’obiettivo è diventato, dal qualificarsi in Champions League, quello di salvarsi in modo tranquillo in modo tale da programmare al meglio la prossima stagione, proprio con l’aiuto del tecniconista., Le Fée è un: la(LaPresse) Tvplay.itSolo Ranieri poteva calmare un ambiente che si era fatto di fuoco, portando qualche vittoria nelle Coppe che rende meno amaro il percorso in campionato. Proprio in Coppa Italia e in Europa League possono ancora arrivare delle soddisfazioni.