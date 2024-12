Thesocialpost.it - Piogge, vento e neve: scatta l’allarme in queste regioni, ecco per chi sarà un Natale difficile

Nelle prossime ore, il maltempo continuerà a colpire lecentrali adriatiche e diverse aree del Sud Italia a causa di un vortice di bassa pressione che sta portando correnti settentrionali sulla Penisola. Si prevedono ancora, nevicate e venti forti.Per questo motivo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino per la giornata di domani, mercoledì 25 dicembre, sulla base delle attuali previsioni meteorologiche. Durante il giorno di, è attesa un’allerta gialla in cinquedel Centro-Sud.i dettagli.Secondo quanto riportato nel bollettino della Protezione Civile, domani ciun’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in cinque: Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Di seguito, le aree interessate dalle condizioni meteorologiche avverse:Criticità ordinaria per rischio temporali/allerta gialla:Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.