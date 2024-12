Linkiesta.it - Oltre la produzione c’è di più e si chiama taglio

Dolce, scioglievole, morbido, equilibrato: il Prosciutto di San Daniele ci permette di condensare in queste parole un prodotto tradizionale, che racconta molto della nostra cultura e del modo in cui viviamo il cibo. È ricordo delle merende portate a scuola. È semplicità tra due fette di pane. È salvezza nel frigo nel vuoto. È attimo di piacere durante la dieta. Ed è anche condivisione durante le feste natalizie. Quel vassoio ricolmo di fette appena tagliate di prosciutto ricorre sempre, quasi a scandire il ritmo di una tradizione di famiglia, da rispettare anno dopo anno. E visto che, quindi, nelle tavole del Natale questo prodotto non può mancare, abbiamo pensato di svelarvi alcuni segreti per gustarlo al meglio. Anche perché una parte della sua bontà deriva proprio dal modo in cui si affetta, che non è semplicemente un “tagliare il prosciutto”, ma qualcosa che ha a che fare con l’idea di perfezione.