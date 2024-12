Game-experience.it - Nintendo, sono disponibili le Offerte Invernali con tanti giochi Nintendo Switch in sconto

festeggia il periodo natalizio con il ritorno dellesuleShop, una delle promozioni più attese dai fan. Con sconti che raggiungono il 75%, questa iniziativa rende accessibili a prezzi ridotti sia grandi classici che titoli più recenti per. Lanciata nei giorni scorsi, la promozione è stata ora ampliata con ulterioriin saldo, offrendo ai giocatori ancora più opportunità di arricchire la propria libreria.Leincludono una vasta gamma di titoli, daifirst-party a successi indie. Tra i più interessanti introviamo:Mario Kart 8 Deluxe a 39,99€Animal Crossing: New Horizons a 39,99€Splatoon 3 a 39,99€Sports a 27,99€Kirby’s Return to Dream Land Deluxe a 39,99€Among Us a 2,57€Overcooked: Special Edition a 3,99€LEGO Harry Potter Collection a 5,99€L’iniziativa prevede due aggiornamenti principali al catalogo, con nuoviscontatiil 24 e il 30 dicembre.