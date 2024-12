Lanazione.it - La solidarietà arriva sulla tavola. La Misericordia organizza il pranzo: a Natale porte aperte e pasti a casa

Empoli, 24 dicembre 2024 – La spesa è appena stata fatta e profuma di umanità. Il menù scelto è semplice ma rispecchia in pieno quel che vuole la tradizione. Lasagne come prima portata e spezzatino a seguire. Già da stamani la chef è ai fornelli e fino a domani avrà un bel po’ da fare. Operazione, avanti tutta. Come ogni anno, la mensa popolare resterà aperta per i più fragili; sulle tavole delle famiglie bisognose e delle persone sole e in difficoltà, ilnon mancherà grazie all’amore e all’impegno delladi Empoli. Se sempre più cittadini sono in cerca di un aiuto, un pasto caldo, un posto dove sentirsi in famiglia anche quando la famiglia non c’è, il tessuto associativo empolese non perde tempo e rinnova il suo supporto. Alla Mensa Emmaus di via XI Febbraio ilsignifica dedicarsi al prossimo.