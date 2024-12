Investita e uccisa da un treno tragedia a Grottammare

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo il tragico investimento di una donna attualmente in condizioni disperate, risalente a ieri 23 dicembre a Monza da parte di unin corsa, c’è da registrare un altro episodio molto simile, questa volta a, in provincia di Ascoli Piceno, dove una donna di 30 anni è stata travolta edalla Freccia 8810 di Trenitalia, mentre si trovava sui binari della stazione.Il tragico investimento delL’incidente si è verificato verso le 9:52 sulla linea Bologna-Lecce e la Polfer ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche della, autorizzando la circolazione tra San Benedetto e Cupramarittina sul binario dei dispari con marcia cautelativa. Le persone che si trovavano a bordo delcoinvolto nell’incidente sono state spostate sulla Freccia 9806 (Bari-Milano), che oggi ferma anche a, Pesaro e Forlì.