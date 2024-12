Bergamonews.it - “Il primo Natale senza la nostra Sharon, non manchi mai la speranza di affermare il bene sopra ogni male”

Leggi su Bergamonews.it

“È illaamata”, la 33enne uccisaun perché nella notte tra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d’Isola. “Ci permettiamo di condividere con tutti il sentimento che sta in fondo al nostro cuore, affinché intribolazione nonmai ladiilad”. Inizia con queste struggenti parole la lettera che i familiari della giovane hanno deciso di pubblicare in occasione del Santo. Una lettera a cuore aperto, come si dice. Una lettera che oggi – martedì 24 dicembre, giorno della Vigilia – riportiamo integralmente su Bergamonews.E viene meno il tempo.Quanto è breve questo tempo.Ce ne accorgiamo solo quando ci manca qualcuno.Quando quel qualcuno non è più con noi.Quante parole abbiamo detto con chi non c’è più.E viene meno il tempo di stare con loro.