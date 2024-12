Isaechia.it - Giulia De Lellis rivela come hanno reagito le sue “bimbe” alla notizia della relazione con Tony Effe

Di recenteDeè stata la prima ospite di Hot Ones, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, in onda su Raiplay. Ai microfoni del conduttore, che vedremo sul palcoscenico del teatro Ariston accanto a Carlo Conti durante la finalissima del Festival di Sanremo, hato a quale reality show e trasmissioni televisive le piacerebbe partecipare.Le sue dichiarazioni riportate da Biccy:Ho fatto il Grande Fratello ma volevo scappare, è una gabbia d’oro, mi ha salvato il fatto di aver condiviso l’esperienza con dei compagni giovani con cui mi sono molto legata e che sento tutt’ora. Bndo con le Stelle sì, Tale e Quale Show subito, è il mio! Farei anche MasterChef perché potrei stupire. A L’Isola dei Famosi sarei veramente insopportabile, non sopporto un sacco di cose. Io sono quella che non si siede sulla sabbia senza asciugamano, paura degli insetti.