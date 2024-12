Ilgiorno.it - Giovane rapinato in centro. Individuati i tre aggressori. Uno di loro è minorenne

Rapinano unina Lodi, rintracciati e denunciati tre ragazzi. Uno è ancora. La Questura di Lodi ieri ha reso noto che sabato sera, poche ore dopo una rapina avvenuta attorno alle 15, sono stati rintracciati e denunciati, a piede libero, per rapina in concorso, tre giovani, tra cui un. Sabato un gruppetto aveva infatti attorniato un altro, che si trovava poco distante dalla pista di pattinaggio di Lodi, in piazza Matteotti e dal Torrione ed era spuntato un coltello. Il malcapitato era statodei soldi che aveva con sé, poi i razziatori erano fuggiti con il bottino. Ma gli agenti, subito intervenuti, nel raccogliere la denuncia, si sono fatti fornire dalla vittima una precisa descrizione deiri e di come erano vestiti e hanno iniziato a cercarli per le vie delstorico.