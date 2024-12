Dilei.it - Fedez, un libro-confessione dopo Sanremo 2025. Ma è il primo Natale senza i figli

Leggi su Dilei.it

Un anno ricchissimo, di novità e cambiamenti ma anche di tantissimi ricordi che oggi si lascia alle spalle.è pronto a raccontare la sua verità attraverso un memoir in uscita, a marzo, e che potrebbe raccontare dei particolari inediti su quello che è accaduto prima eil divorzio da Chiara Ferragni. Il titolo non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma dalle prime anticipazioni rilasciate da Mondadori, pare che sia destinato alla collana Viva Voce.Di cosa parla ildiTraumi, ferite e tutto quello che ha significato quest’ultimo periodo per lui. C’è anche spazio per parlare del passato, che l’ha fatto diventare l’uomo che è oggi, mentre non si può prescindere dalla storia con Chiara Ferragni – chiusasi definitivamente il 13 dicembre – e dalla quale ha avuto i dueLeone e Vittoria.