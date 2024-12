Emis Killa fa soci i vecchi amici di scorribande per gestire i suoi concerti Apre una holding per puntare ad altre società e la chiama come la dea della vendetta

Leggi su Open.online

ha deciso nel 2024 di lanciare due nuoveetà che si aggiungono alla sua storica Lullaby slrs. Ad entrambe ha dato i natali nello studio di un notaio di Monza il 6 giugno scorso. In un caso, fondando la LDG Entertainement che dovrà organizzare itour musicali, ha voluto con sé duedi sempre, Helmy Mohamed e Gaetano Puglisi (ognuno dei tre ha la stessa quota, un terzoetà). L’altraetà – la Nemesi srl- haunico azionista Emiliano Rudolf Giambelli, che è il vero nome di.Gliche organizzeranno con lui gli spettacoli e i tour musicali già nel 2025L’oggettoaleLDG Entertainement srl prevede «la produzione, l’allestimento e la realizzazione di spettacoli di ogni tipo, ed in particolare di spettacoli teatrali e musicali, con artisti sia italiani che stranieri, da realizzare tanto in Italia che all’estero; la produzione discografica, libraria e pubblicitaria nonché l’edizione musicale su ogni supporto e con ogni mezzo, con il relativo commercio», la possibilità di promuovere «attività ricreative e turistiche connesse all’oggettoale, e in particolare di viaggi, individuali e collettivi, in occasione di eventi e spettacoli musicali e teatrali sia in Italia che all’estero».