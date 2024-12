Movieplayer.it - E.T. L'estraterrestre: Harrison Ford aveva un cameo sorprendente, ma è stato cancellato

Leggi su Movieplayer.it

Nel film E.T. - L'extraterrestre, in onda su Italia 1 il 24 dicembre in seconda serata, avrebbe potuto apparire anche, ma Steven Spielberg ha deciso di tagliare la sua scena. Nel film E.T. - L'extraterrestre poteva apparire anche, ma Steven Spielberg ha deciso di tagliare la scena dal montaggio finale. L'attoreinfatti già collaborato con il regista in occasione di I predatori dell'arca perduta, in cui ha l'iconico ruolo di Indiana Jones, e quell'esperienza ha portato a un. Come ècoinvoltoin E.T., negli anni '80,una relazione con Melissa Mathison, una sceneggiatrice che nel 1979firmato lo script di Black Stallion, film che Steven Spielbergapprezzato particolarmente. Il registain mente la storia di E.