Disco Inferno | Punk non ha molti amici in WWE ma è cordiale con tutti

CM, che lasciò la WWE in modo clamoroso dopo la Royal Rumble del 2014 dichiarando che non sarebbe mai tornato, ha sorpreso i fan con il suo ritorno al PLE Survivor Series 2023. Mentresono entusiasti di rivederlo,ha affermato cheè più un solitario nel backstage della WWE.Parlando nel podcast Keepin’ It 100,ha discusso del recente scontro verbale tra CMe Seth Rollins durante l’episodio di RAW del 16 dicembre. Durante la conversazione,ha dichiarato che gli è stato riferito che CMtende principalmente a starsene per conto suo nel backstage della WWE.sta ancora affrontando alcune tensioni derivanti da azioni passate e sta cercando di sistemare la sua reputazione.CM: Un solitario che ha conquistato il backstage della WWEha affermato chenon fa parte di un gruppo o di una fazione, va d’accordo connello spogliatoio ma non hastretti:“C’è un certo livello di disprezzo cheaffronta a causa delle sue azioni passate, e fondamentalmente è lì per riabilitarsi.