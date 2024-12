Sport.quotidiano.net - Brescia, con il Modena è una finale. Probabili formazioni e dove vedere la partita

– L’ultima giornata di andata si appresta a sottoporre ila un esame assolutamente da non sbagliare. La flessione nella quale sono incappate le Rondinelle le ha fatte scivolare in tredicesima posizione e, se è vero che i play off sono distanti solo due punti, è altrettanto innegabile che lo spauracchio degli spareggi-salvezza si trova solo tre lunghezze più in basso. Numeri che evidenziano che la formazione biancazzurra non può più compiere passi falsi, ma deve ritrovare, con orgoglio e forza, la strada che in questa parte della stagione sembra sia pericolosamente smarrita. Il, dunque, deve rialzare la testa in unache si presenta assai delicata come quella che giovedì 26 porterà al “Rigamonti” un ospite in grande salute come il, che, grazie al successo con il Pisa, si è affacciato sulla soglia dei play off.