Sport.quotidiano.net - Basket. Sconfitta amara per il Vela. Cade di un punto a Castelfranco

Frogs 66Viareggio 65FROGS: Mancini 2, Castellacci 4, Casini 4, Vallini 3, Toni 6, Masotti 2, Conti 13, Giungato 7, Giusti 15, Pinzani 10. Ermelani. All. Innocenti.Viareggio: Spilotro 2, Spinelli 8, Albizzi 5, Mori 7, Lopes Siera 5, Bo 12, Bertuccelli 3, Ghiselli 8, Nieri, Romani, Biagiotti 15. All. Bonuccelli N. Arbitri: Cornacchini di Follonica e Zucchini di Grosseto. Note: parziali di 15-17; 34-34, 54-50 e 66-65.– Per un soloin quel diè andata male aldopo un incontro giocato alla pari e addirittura in buona parte condotto. Insomma, una partita sempre incerta che il destino ha deciso di far vincere ai padroni di casa solo all’ultimo quando, poco prima della sirena finale sotto di due (64-65), sono riusciti a realizzare entrambi i tiri liberi del sorpasso e inevitabilmente della vittoria.