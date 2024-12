Sport.quotidiano.net - Aradori "Fortitudo, è il momento di spingere"

Rinfrancata nel morale e nella classica lasi prepara a passare un buon Natale prima di tornare in campo domenica prossima a Pesaro (biglietti a disposizione nelle ricevitorie Vivaticket di Bologna e provincia con biglietti nominali, settore M e prezzo di 25 euro) nella sfida che chiude il 2024 della Flats Service. Unain netto crescendo e che sotto la cura Caja sembra aver trovato il giusto atteggiamento difensivo e la giusta determinazione in attacco. "Nonostante stiamo vincendo siamo ancora in nona-decima posizione – sottolinea Pietroa Basket 88 – questo di serie A2 è un campionato difficile, e si sta creando una differenza tra le prime e le ultime. Noi dobbiamo rimanere attaccati al treno delle prime: abbiamo perso una sola partita nell’ultimo mese, continuiamo così.