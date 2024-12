Quifinanza.it - American Airlines ferma a terra tutti i voli negli Usa per problemi tecnici

Leggi su Quifinanza.it

In uno dei giorni di maggiore traffico aereo dell’anno, la vigilia di Natale,, una delle più importanti compagnie aeree degli Usa, hato ai propri veliper un “grave problema tecnico”. Non ci sono ancora notizie certe su quando il problema sarà risolto e nel frattempo centinaia distanno accumulando ritardi.La richiesta è arrivata alle autorità competenti attorno alle 6 del mattino ora locale, alla partenza dei primidella giornata. Il problema tecnico sembra riguardare tutto il territorio nazionale degli Stati Uniti, ma le sue cause sono al momento ancora sconosciute.Notizia in aggiornamento