Addio Feltrinelli E le piccole fanno fatica

A cadere all’occhio tra i dati registrati dall’analisi del Sole 24 Ore c’è la posizione di Monza e Brianza in numero di librerie presenti sul territorio: solo 98esima a livello nazionale, su 107 province. Nel settore Monza è sicuramente la città che ha di gran lunga l’offerta maggiore in Brianza, ma ciò non significa che non facciaa tenere. Fu un colpo al cuore a febbraio 2022 la chiusura della storicadi via Italia - polo librario e di rivendita musicale di riferimento per tutto il territorio brianzolo - a causa di un affitto troppo alto. Nel frattempo ad emergere per attività culturali in città sono state altre realtà, anche molto sofisticate. Tra queste la libreria Virginia e Co. di via Prina, che tra vendita di libri di medi e piccoli editori, gruppi di lettura e incontri con autori e case editrici, è oggi un polo culturale monzese.