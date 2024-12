Sport.quotidiano.net - A Santo Stefano un giovedì di corse dedicato a Giancarlo: si comincia alle 14.45. All’Arcoveggio si celebra Baldi

Sarà unin via di Corticella, con otto prove agonistiche dedicate alla figura di, dei suoi innumerevoli campioni e delle sue gesta sportive che ne hanno fatto una leggenda delle redini lunghe la cui fama ha valicato i confini del Nuovo Mondo. L’inizio delleè fissato per le 14.45. Gentlemen e anziani ricordano in apertura di pomeriggio Carosio, il rosso verde di casa Biasuzzi con cui nel 1973 il “Tamberino” realizzò un record di 1.14.1 in Svezia nell’Elitlopp dopo aver vinto numerosi grandi premi in territorio nazionale:gli ospiti toscani Dylan Pax e Bracalini sono in pole nel pronostico davanti alla sorprendente Venusia Jet, con Massimo Bressan e a Creso Risaia Trgf, il portacolori di Matteo Zaccherini, senza trascurare il panzer Comandante Vi , con Otello Zorzetto e Chames dei Greppi, leggiadra sei annivata e di proprietà di Nicola Del Rosso.