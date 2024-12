Lanazione.it - 24 dicembre, il Ceppo: la storia dell’antico Albero di Natale fiorentino

Firenze, 232024 – Oggi siamo abituati ad avere in casa alberi discintillanti di luci e addobbi. Ma non molto tempo fa, questi alberi non esistevano. Tuttavia Firenze aveva un suo particolarissimonatalizio che si chiamava. Era una sorta di piramide alta poco più di un metro, alzata rigorosamente senza un chiodo, fatta con aste di legno o di canna, che sostenevano vari ripiani. I quali a loro volta ospitavano vari ornamenti come pigne dorate, ramoscelli d’abete, candeline per “fare il giorno di notte”, e anche dolci. L’ultimo piano ospitava un piccolo presepe, e la vigilia dii bambini si allontanavano per permettere ai genitori di deporre i doni sui ripiani del. Perché quest’di, che troneggiava al centro della sala, si chiama proprio così? Il termine prende origine dal latino Cippus, ossia la base del tronco di untagliato, proprio il pezzo da cui si diramano le radici.