Laspunta.it - UNICEF, Migranti: oltre 20 mila persone raggiunte in due anni con il progetto PROTECT

Con20, si chiude, dopo duedi implementazione,, ilportato avanti dall’con il supporto della Direzione generale della Migrazione e degli affari interni (DG HOME) della Commissione Europea attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) e in collaborazione con il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno.Tra le 20ben 12sono statecon interventi di protezione, 4con interventi di sviluppo delle competenze, altre 5sono state coinvolte in sessioni di mobilitazione e registrate attraverso la piattaforma U-Report On The Move.Nel biennio 2023-2024 sono arrivate in Italia via mare216, tra cui 26.700 minorenni stranieri non accompagnati.