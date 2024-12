Liberoquotidiano.it - "Ti diamo il doppio": la 'proposta indecente' ad Enzo Iacchetti, come volevano farlo rompere con Ezio Greggio

Un'intervista a tutto campo, quella concessa daa La Stampa. Un colloquio a tratti intimo, in cui spazia dalla sua vita personale a quella professionale, passando per gioie e dolori, successi e frustrazioni. Quando gli chiedono dei suoi faticosi esordi, gli ricordanonel musical in scena al Teatro Mazoni dal prossimo 26 dicembre, Tootsie, il suo personaggio è sceneggiatore e scrittore. Non le ricorda un po' i suoi faticosi esordi? "Non proprio. Jeff ha un carattere solare e se ne frega: prima o poi ce la farà, intanto si fa andare bene il piano B, gestire un ristorante. È Tootsie/Michael, che vuole il successo a tutti i costi. Io non ho mai avuto questo accanimento, anche quando le cose non erano facili. E anche dopo, quando avrei potuto avere un successo ancora maggiore, ho detto molti no.