Tvplay.it - Svolta Lautaro, il dato prima di Inter-Como è chiaro: anche Inzaghi gongola

In vista disi evince una situazione chiara circaMartinez, che fornisce risposte importantia mister Simone.Il monday match della 17esima giornata di Serie A sarà. Una sfida affascinante e avvincente, che vedrà i nerazzurri impegnati a rispondere ai risultati ottenuti da Atalanta, Napoli e Lazio – ovvero tre vittorie – per non subire ripercussioni per ciò che concerne la posizione in classifica. Questo significa che il tecnico dovrà poter contare sui suoi uomini di riferimento, affinché capitalizzino al massimo le opportunità che si genereranno., ildi(LaPresse) – tvplay In tal caso diventa chiave la figura diMartinez. Ricapitolando la probabile formazione, in porta ci sarà Sommer, mentre l’dovrà fare ancora a meno di Acerbi e Pavard.