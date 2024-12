Movieplayer.it - Superman: un articolo del Daily Planet rivela un ulteriore villain e nuovi dettagli del plot [SPOILER]

Leggi su Movieplayer.it

Nuove teorie e anticipazioni suldel cinecomic di James Gunn alimentate da undelapparso nel discusso trailer. Si continua a discutere del trailer di, che ha già infranto ogni record di visualizzazione per DC superando del doppio il trailer di The Batman. Esaminare ogni fotogramma per cercare indizi che ci anticipino qualche informazione rilevante sulè lo sport preferito dei fan attualmente, e a quanto pare il trailer del film di James Gunn non delude. Un frame che contiene undel, quotidiano a cui lavorano Lois Lane e Clark Kent, anticiperebbe la presenza di unsorprendente. "Metropolis è stata presa di mira domenica da un uomo misterioso dotato di superpoteri, provocando .