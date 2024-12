Bergamonews.it - Sale al Canto Alto per sistemare le luci del rifugio, muore 59enne

Leggi su Bergamonews.it

. Un malore fatale, per un uomo di 59 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, si trovava sul. La tragedia è avvenuta poco dopo le 13, a pochi metri dalla cima.A perdere la vita Fabio Scudeletti, tecnico di Almè, salito sulper sostituire dei pannelli alledel. Ilsi trovava insieme al genero e ad un altro collega, quando si è sentito male vicino al. Immediati i soccorsi, ma, purtroppo, anche inutili: il personale medico dell’elisoccorso, raggiunta la zona impervia, ha provato a rianimarlo, ma senza successo. Per l’uomo, infatti, non c’è stato nulla da fare. Constatato il decesso, la salma è stata trasportata e composta alla camera mortuaria del cimitero di Sorisole.