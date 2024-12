Napolipiu.com - Napoli, rivoluzione di gennaio: tre colpi in entrata e quattro cessioni

La Repubblica svela il piano mercato degli azzurri, tutti i nomi sul taccuino di Manna. Il Napoli prepara una vera rivoluzione per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il club azzurro è pronto a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il tecnico salentino, nonostante il grande lavoro fatto in estate, ha evidenziato la necessità di nuovi innesti per alzare ulteriormente il livello della squadra. La dirigenza partenopea avrebbe già individuato i reparti da potenziare: un difensore, un esterno e una mezzala. I nomi sul taccuino del direttore sportivo Manna sono di primo piano: Martinez Quarta e Danilo per la difesa, Dorgu per la fascia (operazione che potrebbe concretizzarsi già a gennaio), mentre a centrocampo gli obiettivi sono Fagioli e Pellegrini.