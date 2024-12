Cityrumors.it - Migranti, attesa per il vertice di governo: la decisione del premier sull’Albania

Leggi su Cityrumors.it

Il temacontinua ad essere al centro del dibattito politico. Ilha convocato unper discutere del dossier AlbaniaNon si ferma il lavoro del. In questo 23 dicembre ilMeloni ha convocato unper discutere di diversi temi e tra questi c’è il delicatissimo dossier Albania. Come ricordato da Il Giornale, la sentenza della Cassazione ha dato ragione all’esecutivo e ilMeloni non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Il progetto andrà avanti secondo i piani fissati dalla maggioranza nei mesi scorsi.per ildi: ladel(Ansa) – cityrumors.it Nelodierno, al quale parteciperanno il consigliere diplomatico Saggio e i ministri Piantedosi, Tajani, Crosetto e Foti, si farà il punto della situazione e ilribadirà la necessità di ripartire il prima possibile con i trasferimenti in Albania.