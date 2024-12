Mi hanno eliminata così Teodora fuori da Amici 24 la frecciata al programma dopo l’uscita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella scorsa puntata di, la celebre scuola televisiva, una decisione ha suscitato un forte dibattito tra il pubblico e gli stessi insegnanti. Ad abbandonare il talent è stata, ballerina spagnola dotata di grande talento, che ha conquistato sin da subito l’attenzione per le sue performance. La sua eliminazione, avvenutauna sfida di ballo giudicata da Marcello Sacchetta, è apparsa a molti inspiegabile, lasciando un clima di perplessità e silenzi eloquenti in studio.La sfida trae Giorgia è stata proposta da Emanuel Lo, che, avendo un banco libero, ha deciso di mettere alla prova la sua allieva., pur mostrando il suo talento, non è riuscita a convincere il giudice Sacchetta, che ha scelto di assegnare il posto a Giorgia.Leggi anche: “Anche lui va via”.