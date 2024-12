Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: Feller si candida per un posto sul podio, azzurri lontani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.03 Questi i prossimi atleti in gara:23. Loic MEILLARD (SUI)24. Samuel KOLEGA (CRO)25. Daniel YULE (SUI)26. Henrik KRISTOFFERSEN (NOR)27. Steven AMIEZ (FRA)28. Clement NOEL (FRA)29. Atle Lie MCGRATH (NOR)30. Timon HAUGAN (NOR)14.02 Questa la classifica provvisoria quando mancano 8 atleti alla fine:1. ManuelAUT 1:47.312. Dave RYDING GBR 1:47.44 +0.133. Albert POPOV BUL 1:47.77 +0.464. Fabian AX SWARTZ SWE 1:47.81 +0.505. Lucas PINHEIRO BRAATHEN BRA 1:47.99 +0.686. Jett SEYMOUR USA 1:48.31 +1.007. Paco RASSAT FRA 1:48.43 +1.128. Joaquim SALARICH ESP 1:48.52 +1.219. Michael MATT AUT 1:48.55 +1.2410. Luca AERNI SUI 1:48.57 +1.2611. Alexander STEEN OLSEN NOR 1:48.77 +1.4612. Johannes STROLZ AUT 1:48.