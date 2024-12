Lettera43.it - Lina Souloukou è la nuova amministratrice delegata del Nottingham Forest

Dopo la nomina di Ivan Juric alla guida del Southampton, un altro ex membro dello staff della Roma sbarca in Premier League., che si è dimessa da Ceo della Roma a settembre, è ladel, tra i principali club del campionato inglese. Ad annunciare il nuovo ruolo diè stato lo stesso club inglese: «La nomina dia nuovo Ceo, con decorrenza dal 5 gennaio 2025, supervisionerà lo sviluppo strategico del, guidando la visione a lungo termine del club per il successo in Premier League e nelle competizioni europee. Con un solido background legale,porta con sé una comprensione eccezionale del panorama calcistico globale e una significativa competenza operativa».: «Sono onorata di rientrare nella famiglia calcistica del signor Marinakis»«Sono onorata di rientrare nella famiglia calcistica del signor Marinakis», ha dettoin seguito alla nomina.