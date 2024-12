Ilrestodelcarlino.it - La Lube in casa è un caterpillar. Stritolata anche l’Allianz Milano

CUCINE3 ALLIANZ0 CUCINE: Gargiulo 6, Loeppky 14, Boninfante 4, Lagumdzija 13, Podrascanin 7, Bottolo 9, Balaso (L), Orduna, Poriya, Bisotto. N.E. Chinenyeze e Davi Tenorio. All. Medei. ALLIANZ: Kaziyski 5, Reggers 18, Schnitzer 4, Porro 3, Loauti 3, Caneschi 5, Catania (L), Zonta, Barotto, Larizza 1, Gardini 1, Otsuka 1. N.E. Piano. All. Piazza Arbitri: Verrascina (Roma) e Cesare (Roma). Parziali: 25-18 (28’), 25-20 (27’), 25-23 (28’). Note: spettatori 2.091;battute sbagliate 14, ace 5, muri 12, ricezione 38% (perfetta 16%), attacco 57%; Allianz bs 13, ace 6, muri 2, 44% (19%), 47%. Che! I biancorossi riprendono il campionato come l’avevano lasciato tre settimane fa, vale a dire vincendo tra le mura amiche. Il team di Medei, senza Nikolov e Dirlic febbricitanti (in panca Chinenyezelui non al meglio), prolunga l’imbattibilità interna nella prima uscita del girone di ritorno e lo fa con un robusto 3-0 ai danni di, non l’ultima arrivata.