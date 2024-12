Inter-news.it - Inter-Como, Mkhitaryan per confermare una realtà. Presente chiaro

si disputerà stasera 23 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Dal primo minuto ci sarà anche Henrikh, il quale intende continuare a dimostrare una tendenza.LA SITUAZIONE –vedrà ricomporsi il centrocampo titolare dei nerazzurri. Con Nicolò Barella pienamente recuperato, Hakan Calhanoglu in regia ed Henrikhda “mezz’ala di qualità”, i meneghini si presentano alla sfida contro la squadra allenata da Cesc Fabregas con tutti i presupposti per poter esprimere al meglio le proprie qualità e il proprio gioco. La gara non sarà affatto semplice, stante la capacità dei lombardi di esaltarsi al momento del confronto con le big, ma l’ha nelle mani la possibilità di tornare a -3 dall’Atalanta portando a casa il match con relatività tranquillità.