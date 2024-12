Inter-Como gli ultimi aggiornamenti | difesa inedita e ballottaggio Barella-Frattesi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Probabili formazioni. Sta per concludersi questo trionfante 2024, ma per i nerazzurri mancano ancora due giornate. La prima vedrà gli uomini di Simone Inzaghi impegnarsi in questa anti-vigilia di Natale, nella speranza di poter scartare un regalo da tre punti: ecco le ultime novità e glisu.Le notizie che hanno preceduto questa giornata sono due. La prima è riguardante l’emergenza nel reparto arretrato: oltre agli indisponibili Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, mister Simone Inzaghi deve affrontare i forfait di Matteo Darmian e Stefan De Vrij. La seconda notizia può far felice invece il tecnico piacentino, in quanto Nicolòsembra aver recuperato.Per Inzaghi, la sfida contro il, sarà anche il tavolo di un test in. Infatti, sembra che il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Yann Bisseck a destra, Alessandro Bastoni centrale e Carlos Augusto a sinistra.