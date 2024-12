Abruzzo24ore.tv - Dramma nel bosco: anziana dispersa trovata in ipotermia nel fiume

Chieti - Donna di 66 anni salvata dopo ore di ricerche: vigili del fuoco e sanitari in un intervento complesso e tempestivo. Un’di Villa Rogatti, identificata come D.L.M., 66 anni, vedova con difficoltà comportamentali sviluppate dopo la perdita del marito cinque anni fa, è stata protagonista di un salvataggiotico. Sabato pomeriggio, la donna, dopo aver distrutto alcuni oggetti in porcellana senza apparente motivo, si è allontanata da casa. Non vedendola rientrare per cena, i familiari hanno dato l’allarme, attivando una macchina delle ricerche che ha coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Le squadre hanno lavorato incessantemente per ore, riuscendo a rintracciare la donna nella notte tra sabato e domenica, giorno del suo compleanno, in una zona impervia nei pressi delFeltrino, al confine del Comune di Frisa.