Dopo i fotomontaggi di scherno anche gli adesivi in autostrada il sindaco di Valbondione | Provano a colpirmi così

. Qualche mese fa, uno che lo ritraeva con fascia tricolore e bidone della spazzatura era circolato su una chat di avversari politici. Erano i tempi dei lavori socialmenti utili,che aldiWalter Semperboni era stata ritirata la patente. Il primo cittadino, da poco eletto, aveva ripreso e ripostato ilo sul suo profilo social, riconoscendo di aver sbagliato e promettendo che non avrebbe più commesso lo stesso errore.“Tentano sempre di, ma non ce la fanno. Anzi, mi fanno ridere”, commenta in quest’altra occasione Semperboni,avere ricevuto da un amico la foto di un adesivo appiccicato sul palo di un casello dell’. Un adesivo che lo ritrae, con tanto di caricatura e una scritta: ‘Walter Marter’. “Finchè mi danno del martire, vabene – commenta Semperboni -.